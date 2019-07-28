Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео испытаний противоракетного комплекса "Стрела-3" ("Хец-3") израильскими и американскими военными на Аляске.

Видео он показал в соцсети Twitter.

На кадрах видно, как осуществляется запуск ракет, а затем происходит их перехват комплексом "Хец-3".

Видео: twitter.com/netanyahu

Ранее Нетаньяху заявил, что успех испытаний "превзошел все, что можно вообразить". По его словам, испытания проводились последние несколько недель и состояли из трех "прорывных секретных" стадий.

Также "Страна" сообщала, что на Аляску американо-израильскую систему ПРО "Стрела - 3" доставили доставили украинские Ан-124.

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