Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео испытаний противоракетного комплекса "Стрела-3" ("Хец-3") израильскими и американскими военными на Аляске.

Видео он показал в соцсети Twitter.

На кадрах видно, как осуществляется запуск ракет, а затем происходит их перехват комплексом "Хец-3".

בשבועות האחרונים ערכנו ניסויים סודיים פורצי דרך בטיל ״חץ 3״. הניסויים הצליחו מעבר לכל דימיון.



היום יש לישראל את היכולות לפעול נגד טילים בליסטיים שישוגרו נגדנו מאיראן ומכל מקום אחר. זהו הישג אדיר לביטחון ישראל.



יידעו כל אויבינו - גם בהגנה וגם בהתקפה - שאנחנו נוכל להם. pic.twitter.com/UhB1DZUsKf — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 28 июля 2019 г.

Видео: twitter.com/netanyahu

Ранее Нетаньяху заявил, что успех испытаний "превзошел все, что можно вообразить". По его словам, испытания проводились последние несколько недель и состояли из трех "прорывных секретных" стадий.

Также "Страна" сообщала, что на Аляску американо-израильскую систему ПРО "Стрела - 3" доставили доставили украинские Ан-124.