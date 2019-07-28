В Хоккенхайме закончился 11-й этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1. Гран-при Германии взял голландец Макс Ферстаппен. Об этом передает Укринформ.

Гонка на трассе Хоккенхаймринг была очень тяжелой из-за дождя, аварий и хаоса с пит-стопами. С первых кругов вперед вышел Льюис Хэмилтон, который до этого победил в квалификации. Но в середине гонки из-за мокрой трассы гонщик из Британии допустил несколько ошибок и пришел к финишу 11-м.

А победителем Гран-при Германии стал Макс Ферстаппен, он сумел обернуть неудачи конкурентов в свою пользу. Для гонщика это седьмая победа. Второе место взял немец Себастьян Феттель, поднявшись с последнего места после квалификации. Бронза у Даниила Квята.

После 11-и этапов первое место в зачете занимает Хэмилтон, у него 223 очка. Боттас на втором месте - 184. Ферстаппен третий - 162 очка.

12-й этап чемпионата мира Формула-1 - Гран-при Венгрии - пройдет в Будапеште 2-4 августа.

Как рассказывала "Страна", в "Формуле-1" установили новый рекорд времени на пит-стопе.

Также мы сообщали, что Формула-1 вернется в Голландию спустя 35 лет отсутствия.