Американская актриса Расси Тейлор, которая озвучивала героиню мультфильмов Минни Маус, умерла в возрасте 75 лет. Об этом написала в Twitter пресс-служба компании "Уолт Дисней."

Фото: twitter.com/disney

Как рассказали в пресс-службе кинокомпании, Тейлор умерла 26 июля в Глендейле, Калифорния. Наибольшую известность женщине принесла роль Минни Маус на телевидении и в короткометражных мультфильмах, на представлениях в парках развлечений франшизы.

Боб Айгер, генеральный директор компании "Уолт Дисней" сказал, что "Минни Маус лишилась своего голоса с уходом Расси Тейлор".

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