Версии следствия по делу о пожаре на океанском траулере "Иван Голубец", который затонул у берегов Мавритании и на котором находились граждане Украины, пока не подтверждены. Об этом передает УНН со ссылкой на председателя Госрыбагентства Ярослава Белова.

"Давайте подождем завершения расследования. Пока версии, что мы имеем, не подтверждены. То есть, это пожар на судне, который привел к его гибели - это версия, которую мы имеем. Однако на сегодняшний день говорить о версии довольно рано, так как должно быть проведено обследование судна, и опрос всех ответственных лиц. Насколько нам известно, капитан судна так же удерживается на территории Мавритании для того, чтобы компетентные органы смогли провести опрос его на предмет того, что же произошло на судне ", - сказал Белов.

Также председатель Госрыбагентства рассказал, что по его мнению, следствие продлится около 3-х недель.

Напомним, 21 июля у берегов Африки загорелось украинское судно "Иван Голубец". Тогда погибли двое украинцев. Позже Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Марокко сообщило, что на борту находились 29 граждан Украины.

Также "Страна" сообщала, что один из моряков затонувшего украинского судна "Иван Голубец" пропал без вести.