Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что 31 июля вернется к работе и решит, подписывать ли подозрения судьям Окружного административного суда Киева, где недавно прошли обыски.

Об этом он заявил в интервью "Громадському".

На соответствующий вопрос журналистки генеральный прокурор отметил, что примет справедливое решение. "Приеду в среду и приму объективное решение", - сказал Луценко.

Генпрокурор также опроверг слова руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, который заявил, что хотел встретиться с Луценко для получения разрешения на проведение большего количества обысков по этому делу, чем получили следователи.

По словам главы управления спецрасследований ГПУ, генпрокурор сначала отказывал во встрече, а потом уехал в отпуск.

Юрий Луценко утверждает, что Горбатюк к нему не обращался с такой просьбой.

Ранее мы рассказывали, что 26 июля НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева.

В Окружном админсуде Киева в свою очередь заявили, что НАБУ и ГПУ блокируют его работу.