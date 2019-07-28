Сегодня, 28 июля, в Киеве, между двумя компаниями возник конфликт, и в итоге один из мужчин достал нож и ранил своих оппонентов.

Прохожие, ставшие свидетелями происшествия, задержали нападавших и вызвали полицию. Начато уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что у торгового киоска между двумя пьяными компаниями возник конфликт из-за нарушения общественного порядка. В пылу спора один из мужчин достал нож и ранил своих оппонентов. Поняв, что натворили, оба нападавших бросились в бегство, однако свидетели происшествия догнали их и вызвали полицию.

Пострадавших госпитализировали в больницу: 38-летнего местного жителя с проникающим ножевым ранением груди и живота, а 39-летнего жителя Деснянского района с колото-резаными ранами тела.

Оба фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 42-летний житель Киевской области и его 35-летний товарищ, который живет в столице. Правонарушителей доставили в управление полиции, где с ними пока общаются следователи.

С места происшествия правоохранители изъяли нож, которым злоумышленник ранил мужчин.

Фото: полиция Киева

Теперь злоумышленникам грозит тюремное заключение.

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