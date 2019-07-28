Полиция проверяет версию о причастности Ильи Обихода по прозвищу Француз, которого нашли убитым в лесу в Житомирской области, к избирательной кампании в Коростене.

Напомним, что 26 июля в Житомирской области его нашли мертвым. Ранее стало известно, что он помогал на выборах конкурентам Пашинского. По данному факту было начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметили, что мужчина был подозреваемым в убийстве жителя Коростеня, которое произошло в марте 2018 года в одном из развлекательных заведений города. Также, по информации правоохранителей, найденный в лесу мужчина был причастен к одной из преступных группировок.

"Сейчас в рамках досудебного расследования проверяется ряд версий относительно его убийства, в частности, озвученные в средствах массовой информации о его причастности к избирательным баталиям. Он был фигурантом одного из уголовных производств, которое касалось нарушений избирательного законодательства. А также проверяется версия о причастности к криминальным разборкам", - заявили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Ранее "Страна" писала, что Пашинский прокомментировал убийство в Житомирской области.

Кроме того, мы писали, что на округ, где избирался Пашинский, вылетел вертолет со спецназом.