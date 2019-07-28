В Мариуполе мужчина на дверях арендованной квартиры вместо сломанного замка установил гранату. Об этом передает пресс-служба полиции Донецкой области.

Вчера, около 11.30, в полицию поступил звонок от местных жителей, которые сообщили, что в одной из квартир многоэтажки в центре города прогремел взрыв. На место происшествия направили следственно-оперативную группу Центрального отдела полиции и взрывотехников.

В квартире полицейские нашли куски взрывного устройства, их изъяли для экспертизы. Мужчины, который снимал квартиру, при взрыве дома не было. Оперативники за несколько часов установили его личность.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области.

Им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения. Мужчина рассказал, что сам изготовил устройство и поставил его на дверь как "альтернативу замка".

По факту ЧП возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 15 ч .1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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