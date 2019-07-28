Сегодня, 28 июля, в Киеве закончили праздновать день Крещения Руси. Маршем по столице прошла на этот раз полупризнанная в мире ПЦУ. И совсем скромную акцию провел отколовшийся от нее Киевский патриархат, который во главе с Филаретом прошествовал вокруг Владимирского собора.

В отличие от УПЦ, которая вывела вчера на улицы Киева треть миллиона сторонников, церковь Епифания смогла выставить только 15-20 тысяч человек. А филаретовцы вообще вели счет на сотни.

А ведь еще год назад единый Киевский патриархат пытался конкурировать с церковью митрополита Онуфрия по числу верующих. И, арифметически отставая от УПЦ, мог показать довольно приличную картинку шествующих по Киеву приверженцев.

Нынешний же год явил собой наглядный результат церковных реформ Порошенко. Крестный ход ПЦУ был настолько мал, что буквально за полчаса дошел от Софийской звонницы до Владимирской горки. Несмотря на присутствие Петра Порошенко.

Новой церкви не помог ни Томос, ни антицерковные законы, ни содействие чиновников при отъеме храмов. Тогда как УПЦ это беспрецедентное давление помогло сплотить ряды.

То, что будет именно так, "Страна" вчера уже предсказывала, анализируя крестный ход УПЦ.

Среди других причин, которые демотивировали верующих ПЦУ – это демарш Филарета, который возродил Киевский патриархат, недовольный тотальной властью Константинополя и отсутствием реальной автокефалии.

И, хотя на филаретовский ход пришло всего несколько сотен человек, многие вообще проигнорировали оба меропорятия именно из-за раздрая внутри ПЦУ.

Впрочем, даже если бы эта церковь осталась монолитной, какого-то качественного иного результата ожидать было сложно. Серьезного прироста верующих у новой организации все равно не было. Ее создание поддерживали главным образом «политические верующие», которые в целом довольно равнодушны к обрядовой стороне дела. Перешедшие же в ПЦУ храмы часто делали это вообще без прихожан – не естественным путем, а вследствие админресурса.

Теперь же, когда с проигрышем Порошенко на выборах президента этот ресурс исчез, церковь Епифания показала свой реальный вес в украинском обществе.