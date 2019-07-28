Эсминец ВМС Великобритании HMS Duncan вошел в воды Персидского залива из-за того, что Иран задержал британский танкер Stena Impero в территориальных водах Омана. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Как сообщает источник, новейший боевой корабль британского Королевского флота зашел в Персидский залив "для защиты судоходства и обеспечения безопасности прохождения в этом районе британских танкеров".

Напомним, что 19 июля танкер Stena Impero, который шел под британским флагом был задержан в Ормузском проливе из-за того, что на танкере выключили прибор автоматической системы распознавания и не реагировали на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

По заявлению КСИР, танкер задержали "в связи с нарушением международных правил" и сопроводили до берега для проверки. Британские же власти заявили, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.

Ранее "Страна" писала, что военные корабли Британии начнут конвоировать торговые суда в Ормузском проливе.

Также мы сообщали, что СБУ задержала российский танкер, блокировавший украинские корабли в Керченском проливе.