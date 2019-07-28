"Страна" сделала видеорепортаж с Крестных ходов Епифания и Филарета
Сегодня, 28 июля, в Софийском соборе прошел молебен в честь 1031-летия с Дня Крещения Руси и состоялся Крестный ход.
На площади возле собора собрались паломники - их было порядка несколько тысяч. На территории собора тоже находилось около двух тысяч человек.
После этого начался крестный ход. По оценкам МВД, Епифаний собрал в своем крестном ходе ПЦУ до 15 тысяч верующих.
Между тем, у Филарета также прошел ход, который был намного менее людным. По разным оценкам, Филарета поддержали около трех сотен человек.
Верующие в один голос утверждают, что молятся за единую церковь в Украине и будут и дальше выходить на Крестный ход.
Видео: Cтрана
Ранее сообщалось, что ранее Филарет сравнил себя с Христом, а Епифания - с Иудой.
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