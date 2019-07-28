Сегодня, 28 июля, в Софийском соборе прошел молебен в честь 1031-летия с Дня Крещения Руси и состоялся Крестный ход.

На площади возле собора собрались паломники - их было порядка несколько тысяч. На территории собора тоже находилось около двух тысяч человек.

После этого начался крестный ход. По оценкам МВД, Епифаний собрал в своем крестном ходе ПЦУ до 15 тысяч верующих.

Между тем, у Филарета также прошел ход, который был намного менее людным. По разным оценкам, Филарета поддержали около трех сотен человек.

Верующие в один голос утверждают, что молятся за единую церковь в Украине и будут и дальше выходить на Крестный ход.

Видео: Cтрана

Ранее сообщалось, что ранее Филарет сравнил себя с Христом, а Епифания - с Иудой.