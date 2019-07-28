В воскресенье, 28 июля, в Харькове произогшло чрезвычайное происшествие. Здесь мужчина выпал из окна шестиэтажного дома, пока устанавливал кондиционер в квартире, но не разбился а чудом выжил. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сейчас пострадавший доставлен в одну из городских больниц. У него много переломов и травм. Инцидент произошел около 10.00 на улице Рымарской, на место выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

Сейчас устанавливается личность потерпевшего и все обстоятельства происшедшего.

Ранее "Страна" писала, что в санатории под Харьковом отдыхающих привалило деревом, одна женщина погибла.

Также мы публиковали новость о том, что в Харькове патрульные сбили на пешеходном переходе женщину с ребенком.