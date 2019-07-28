Китай в очередной раз высказался по поводу выхода США из ядерной сделки с Ираном. Пекин подтверждает, что оставшиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе привержены его выполнению и выступают против экстерриториальных санкций США.

Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун по итогам заседания Совместной комиссии Ирана и пяти международных посредников по обзору реализации ядерного соглашения.

В совместном заседании принимали участие Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия.

Ранее "Страна" рассказывала, что по секретным данным, Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном назло Обаме.

Еще мы рассказывали, что после выхода США из "ядерной сделки" в Иране анонсировали рост производства урана.