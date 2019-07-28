Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сейчас отдыхает в Одессе в очень душевной компании. Нам удалось сделать фото высокопоставленного чиновника на частном пляже Caleton и выяснить имя девушки, которая купалась вместе с ним в ласковых водах Черного моря.

Девушка, в чьей компании отдыхает Андрей Богдан - Анастасия Сличная. "Страна" уже рассказывала о ней - это спутница главы Офиса президента.

Сам Богдлан впервые показал ее публике на львовском джазовом фестивале.

В прошлом она была кинопродюсером компании Wise Vision (в основном она занималась съемками фильмов). Сейчас Анастасия - сооснователь интернет-платформы по дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR, а также совладелица (вместе с Ириной Пожарской) бренда купальников и нижнего белья La Marе.

В одном из таких купальников она и попала в объектив "Страны".

Фото: Cтрана

Ранее Сличная позировала в нем же на странице своего бренда в Instagram.

Фото: Instagram

Напомним, вчера Владимир Зеленский был в Одессе и показал свое пляжное фото с Богданом. Правда, тогда глава Офиса президента был в других плавках.