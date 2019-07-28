Израиль и США провели успешные испытания совместно разработанной системы противоракетной обороны "Стрела 3". Полевые испытания прошли в суровых условиях на Аляске.

Об этом сообщает AP.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "Стрела 3" дает "возможность действовать против баллистических ракет, выпущенных против нас из Ирана и из любого другого места".

"Стрела 3" является частью многослойного щита, который Израиль разрабатывает для защиты от ракет, выпущенных из Газы и Ливана, а также от иранских ракет большой дальности.

В то же время, как сообщает редактор израильской газеты Haaretz, Израиль "доставил батарею системы "Стрела 3" на Аляску в двух огромных украинских самолетах Ан-124".

По его словам, два самолета Ан-124, вылетевшие из Киева, приземлились на этой неделе в Лейпциге, а затем вылетели на Аляску через Исландию.

Ранее сообщалось, что Палестина разорвала все соглашения с Израилем и объявила бойкот Белому дому.

Также мы писали, что в Тегеране заявили, что уничтожат Израиль за полчаса, если США атакуют Иран.