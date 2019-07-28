Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в 64-ю московскую больницу из изолятора временного содержания, где он сидел за призыв к участию в несогласованной акции. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителя больницы.

В больнице сообщили о здоровье политика: "Он в палате в терапевтическом отделении, состояние удовлетворительное".

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш рассказала, что у Навального "острая аллергическая реакция, сильный отек лица и покраснение кожных покровов".

Сейчас он находится в палате под охраной полицейских, его лечат.

Ранее Навальный получил административный арест на срок 30 суток. Согласно протоколу заседания Симоновского суда Москвы он призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Его признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Ранее "Страна" писала, что в Москве Навальный выбежал купить жене цветов, но его задержал ОМОН.

Также мы сообщали, что на акциях оппозиции в Москве задержали почти тысячу человек.