В Украине стартовал новый сезон Премьер-лиги. Первый матч между полтавской Ворсклой и луганской Зарей оказался малоголевым.

Команда Виктора Скрипника открыла счет уже на 3-й минуте и сохранила победный счет до конца встречи.

Ворскла - Заря 0:1

Гол: Леднев, 3

Ворскла: Ткаченко, Чеснаков, Кане, Артур (Челядин, 90+1), Мартыненко, Пердута, Петрович, Габелок, Скляр (Шехич, 73), Васин (Ребенок, 83), Коломоец

Тренер: Виталий Косовский.

Заря: Шевченко, Абу Ханна (Чеберко, 87), Тымчик, Вернидуб, Арвеладзе, Леднев (Чайковский, 90+1), Хомченовский, Кочергин, Михайличенко, Громов (Лунёв, 82), Будковский

Тренер: Виктор Скрипник.

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