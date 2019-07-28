Чемпионат Украины - 2019/2020 стартовал. В первом матче луганская Заря на выезде одолела Ворсклу
В Украине стартовал новый сезон Премьер-лиги. Первый матч между полтавской Ворсклой и луганской Зарей оказался малоголевым.
Команда Виктора Скрипника открыла счет уже на 3-й минуте и сохранила победный счет до конца встречи.
Ворскла - Заря 0:1
Гол: Леднев, 3
Ворскла: Ткаченко, Чеснаков, Кане, Артур (Челядин, 90+1), Мартыненко, Пердута, Петрович, Габелок, Скляр (Шехич, 73), Васин (Ребенок, 83), Коломоец
Тренер: Виталий Косовский.
Заря: Шевченко, Абу Ханна (Чеберко, 87), Тымчик, Вернидуб, Арвеладзе, Леднев (Чайковский, 90+1), Хомченовский, Кочергин, Михайличенко, Громов (Лунёв, 82), Будковский
Тренер: Виктор Скрипник.
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