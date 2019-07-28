В воскресенье утром, 28 июля, на титано-магниевом заводе в Запорожье произошла утечка тетрахлорида титана. Об этом передает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

"28 июля в 10:36 в "Службу спасения "101" поступило сообщение о происшествии на территории ООО "ЗТМК". По повышенному номеру вызова от ГУ ГСЧС в Запорожской области к месту ЧП прибыло 10 единиц основной и специальной техники и 45 человек личного состава. На месте происшествия спасатели установили, что из-за протекания передаточного баку произошла утечка тетрахлорида титана", - уточнили в пресс-службе.

Для того, чтобы осадить испарения, спасатели создали водяной занавес. Работники ООО "ЗТМК" для ликвидации течи из бака с тетрахлоридом титана перекрыли вентиль и установили бандаж, а само вещество перекачали. К обеду последствия аварии были ликвидированы, испарения химических веществ не вышли за пределы цеха.

Также сообщается, что опасности для жизни и здоровья граждан нет. В результате происшествия никто не пострадал.

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