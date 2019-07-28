В ночь на воскресенье, 28 июля, во время отработки оперативной информации о наркопритоне в одном из домов на улице Резницкой и в непосредственной близости от здания Генпрокуратуры, операм достался богатый улов.

Возле одного из домов, где по заявлениям соседей, продают наркотики, была задержана 20-летняя девушка у которой при себе был пакет с белым порошком. Об этом нам рассказали наши источники в МВД.

Как объяснила сама задержанная это был кокаин, который она купила для собственного употребления. По ч.1 ст.309 УК Украины - "Приобретение наркотиков" ей грозит до 3 лет тюрьмы. Сейчас полиция устанавливает квартиру, где торгуют тяжелыми наркотиками, чтобы накрыть не только покупателя, но и продавцов. Также Управление внутренней безопасности МВД проверяет информацию не были ли причастны к крышеванию наркопритона сотрудники правоохранительных органов.

Ранее "Страна" сообщала, что в премиум-спортклубе на Печерске у клиента украли 30 000 гривен и ключи от дома.

Также мы рассказывали, в ресторане на Печерске у футболиста "Нефтяника" вытащили 20 тысяч долларов.