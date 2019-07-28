В воскресенье, 28 июля в России умер известный телеведущий Владимир Кара-Мурза. Он ушел в возрасте 59 лет.

Владимир Кара-Мурза родился 24 октября 1959 года в Москве. В 1981 году окончил исторический факультет МГУ. С 1982 по 1992 годы занимался частным репетиторством по истории, работал дворником, кочегаром.

После был старшим редактором, а затем корреспондентом еженедельной программы Евгения Киселева "Итоги", в сентябре 1993 года вместе с Киселёвым перешёл в первую в России частную общенациональную телекомпанию НТВ.

В 1996 году за свою профессиональную деятельность удостоен премии Союза журналистов России "Золотое перо России". В 2001 году из-за конфликтов перешел на ТНТ, откуда чуть позже перешёл в штат телекомпании Бориса Березовского "ТВ-6". Также работал на "Эхо Москвы" и на радиостанции "Свобода".

Владимир Кара-Мурза - один из критиков политики нынешних властей и Владимира Путина, регулярно критиковал программы современного российского телевидения и их ведущих. В последние годы жизни тяжело болел, перенес несколько инсультов.

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