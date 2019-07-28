Будущий народный депутат от "Слуги народа" Святослав Юраш исключен из объединения кинодокументалистов "Вавилон'13". Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный украинский кинорежиссер Владимир Тихий.

По словам Тихого, входящим в объединение документалистам не понравилась "одиозная риторика" Юраша по отношению к языковому закону и реформам Супрун.

"В последнее время будущий народный депутат партии "Слуга народа" Святослав Юраш публично допускает одиозную риторику относительно языкового закона Украины и реформ Минздрава Украины. Это категорически не совпадает со взглядами и целями общественного движения кинодокументалистов", - написал режиссер.

На этом основании Юраша исключили из объединения, хотя в нем и нет ни формального членства, ни органа, принимающего решение о членстве. Однопартийца Зеленского исключили просто "большинством голосов участников объединения".

Скриншот: Facebook/ volodymyr.tykhyy

Какие именно крамольные заявления делал Юраш - не сообщается.

Также Тихий напомнил, что объединение было создано в конце 2013 года, а Юраш присоединился к нему летом 2014-го. Поэтому называть теперь уже опального члена движения его основателем нельзя.

Святослав Юраш приходится сыном главе департамента по делам религии Андрея Юраша, при содействии которого Порошенко лоббировал создание ПЦУ. Как писала "Страна", в ходе предвыборной Юраш был на втором месте антирейтинга симпатий "Слуги народа".

Мы также сообщали, что 23-летний Юраш стал самым молодым депутатом в парламенте 9-го созыва.