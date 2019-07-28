В Международном аэропорту Барселоны "Эль-Прат" в воскресенье, 28 июля, отменили 73 рейса из-за страйка сотрудников наземных служб авиакомпании Iberia. Об этом сообщает агентство Europa Press.

По информации агентства, провести забастовку решили из-за чрезмерной нагрузки на сотрудников и отсутствия диалога с руководством компании.

Не смотря на забастовку, министерство развития Испании обязало Iberia сохранять минимальный уровень услуг.

Ранее "Страна" писала, что в аэропорту Барселоны застряли туристы из Украины.

Также сообщалось, что в Крыму готовы восстановить авиасообщение с материковой Украиной.