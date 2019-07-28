Вчера, 27 июля, в курортном поселке Железный Порт Херсонской области местный житель решил взобраться на неработающее колесо обозрения, установленное на набережной, и упал. Об этом сообщает издание "Типичный Херсон".

По-видимому, желая показать свою молодецкую удаль, 21-летний парень на глазах отдыхающих стал быстро забираться наверх по конструкциям аттракциона. Однако вскоре силы покинули его, и молодой человек сорвался вниз. По оценкам очевидцев происшествия, он пролетел около десяти метров.

Фото: zavodila.com

Отдыхающие на пляже сразу позвонили в службу "102". Приехавшая бригада "скорой помощи" застала пострадавшего без сознания. Врачи забрали его в районную больницу.



Медики диагностировали у парня повреждения внутренних органов и ушиб головного мозга. Пока они не берутся прогнозировать, выживет ли молодой человек.

Напомним, недавно на другом популярном курорте, в Кирилловке Запорожской области 24 человека час провисели на цепочной карусели на 25-метровой высоте.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре у кабинки колеса обозрения провалилось днище, когда на аттракционе были люди.