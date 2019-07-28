В Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки нашли тело бывшего чемпиона России и Германии по кикбоксингу Сергея Карпенко. Об этом сообщает Лента.Ру

По информации издания, 51-летнего Карпенко застрелили в голову. Обстоятельства преступления спортсмена выясняются.

Карпенко в 1991 году выиграл чемпионат СНГ, в 1992-м стал чемпионом России. В 1993 году вышел в финал чемпионата Европы по кикбоксингу. Позже выступал за немецкий клуб по кикбоксингу в Берлине.

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