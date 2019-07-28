Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав существующих в стране церквей к диалогу. Соответствующая запись появилась в Twitter главы государства.

Обращение Зеленского к предстоятелям церквей следует за поздравлением всех православных с годовщиной крещения Руси.

"Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укреплению и развитию. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее", - заявил президент.

Интересно, что в своем поздравлении он использовал формулировку "Русь-Украина". Такую же используют сторонники Киевского патриархата и ПЦУ. В УПЦ же говорят "крещение Руси".

Скриншот: Twitter / ZelenskyyUa

Напомним, сегодня, 28 июля, в Киеве состоялись два отдельных крестных хода по случают крещения Руси - ПЦУ Епифания и УПЦ КП Филарета.

Ранее "Страна" писала, что команда президента Украины планирует провести административную реформу, укрупнив районы и сократив их число с 490 до 100.