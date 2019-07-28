Глава администрации президента Андрей Богдан продолжает отдыхать в Одессе. "Стране" удалось сделать фото чиновника на частном пляже Caleton.

Это пляжный комплекс в районе Малого Фонтана, который в последнее время набирает популярность в Одессе.

Шеф офиса Владимира Зеленского отдыхает в компании двух охранников, девушки и неизвестного мужчины. Они находятся в зоне шатра-бунгало.

Аренда такого шатра - 1500 гривень в день.





Девушка, в чьей компании отдыхает Андрей Богдан:

Напомним, вчера Владимир Зеленский был в Одессе и показал свое пляжное фото с Богданом. Правда, тогда глава Офиса президента был в других плавках.