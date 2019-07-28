Журналист и политик Сергей Высоцкий, который участвовал в досрочных парламентских выборах 2019 года от партии Порошенко "Европейская солидарность" написал на своей странице в Facebook пост о том, что не стоит радоваться тому, что люди в России стали выходить на протесты за свободные выборы, так как для Украины лучше Путин, чем Навальный.

Последнего Высоцкий почему-то считает "продвинутым" сторонником имперской идеи в России, в отличе от Путина.

"На самом деле взгляд на действительность Навального более опасен для нас, чем взгляд Путина. Потому что Украине нужно, чтобы российское государство в принципе не существовало в нынешних границах...Чтобы освободились народы Кавказа и другие народы... Геополитическая задача Украины при этом должна заключаться в том, чтобы обеспечить интеграцию бывших территорий России в европейское пространство...



Поэтому перед тем, как радоваться каким-то протестам в Москве подумайте, выгодна нам перезагрузка режима в России. Что для нас лучше в стратегической перспективе - маргинализированный путинский режим под санкциями, или новые и эффективные имперские националисты, которые могут прийти ему на замену.

Коррумпированное, неэффективное российское государство, понимающее только влияние силы - это более выгодно для нас, чем современная эффективная империя, которая не выпустит нас из российских когтей".

Сторонник Порошенко уверен, что если сторонники Навального придут к власти, они укрепят госвударственную систему России, после чего восточные соседи станут еще сильнее давить на Украину и подчинять ее своему влиянию. И только развал, который якобы происходит при путинском режиме, ослабит Россию настолько, что из-за внутренних противоречий ей будет уже не до украинского вопроса.

Вчера "Страна" сообщала, что на акциях оппозиции в Москве задержали почти тысячу человек.

Также мы писали, что в Москве после обыска на квартире задержали оппозиционера Илью Яшина.