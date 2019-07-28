В воскресенье, 28 июля, на матч за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", на стадионе "Черноморец", придут много людей, среди которых - болельщики с полярными взглядами, поэтому в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области готовятся к возможным стычкам и провокациям. Об этом сообщает ГУ одесской Нацполиции.

"В полицию уже поступила информация о возможной готовности отдельных групп болельщиков совершить хулиганские действия, как на территории города, так и непосредственно на стадионе во время футбольного матча", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, готовятся акции неповиновения правоохранителям и нарушение работы общественного транспорта, что может вывести ситуацию в городе из-под контроля.

Для безопасности посетителей на стадион и улицы города выйдет максимальное количество полицейских, которые будут следить за порядком до конца игры. Перед началом матча стадион и близлежащую территорию проверят взрывотехники и кинологи. В полиции подчеркнули, что на любые нарушения правопорядка они будут реагировать мгновенно, жестко и бескомпромиссно.

Ранее "Страна" рассказывала, кто судит матч Шахтера и Динамо, где впервые в Украине используют VAR.

Также сообщалось, что букмекеры назвали победителя Суперкубка Украины.