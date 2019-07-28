28 июля в Киеве ПЦУ провела крестный ход по случаю 1031-летия крещения Руси, в котором участвовало около 15 тысяч верующих. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Цифру озвучил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"В религиозных мероприятиях по случаю празднования 1031-летия крещения Киевской Руси приняли участие около 15 000 верующих", - сказал Яровой.

Чиновник также отметил, что правопорядок во время торжеств обеспечивали до 2 тысяч правоохранителей. При этом мероприятия в центре столицы прошли без нарушений общественного порядка и провокаций.

Между прочим, глава ПЦУ Епифаний назвал несколько другое количество участников хода: около 20 тысяч.

"Страна" сообщала, что крестный ход Филарета 28 июля, проходивший одновременно с Епифаниевым, собрал около трехсот верующих.

Напомним, на крестный ход Украинской православной церкви 27 июля пришли 300 тысяч человек.