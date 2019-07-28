Начальник ГУНП в Днепропетровской области, генерал Виталий Глуховеря прокомментировал свой конфликт с патрульными, вызвавший широкий общественный резонанс, возмущение президента Украины и расследование ГБР.

Пояснения чиновника появились на его странице в Facebook.

Глуховеря заявил о готовности дать необходимую информацию для проведения расследования его поведения.

"Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента", - написал генерал.

Затем полицейский начальник принялся оправдываться.

"Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователем. Считаю делом чести разобраться в ситуации!" - заявил Глуховеря.

Скриншот: Facebook/ Vitaliy.Glukhoverya

Он также отметил, что справедливость является для него единственной ценностью и он всегда ее защищал.

Напомним, 27 июля с генералом от имени Зеленского поговорили пранкеры Вован и Лексус. Во время разговора Глуховеря выразился в том духе, что на скандальном видео вел себя нормально.

В этот же день ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий Глуховерей, когда он натравил подразделение МВД КОРД на остановивших его авто сотрудников патрульной полиции.