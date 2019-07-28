В Берлине в субботу, 27 июля, прошел многотысячный парад против дискриминации ЛГБТ. Марш прошел в рамках празднования Christopher Street Day. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Организаторы заявляют, что в марше участвовали около 150 000 человек. Посмотреть на прайд пришли около 500 000 человек.

Видо: YouTube/OstWest

Участники акции несли плакаты с лозунгами "Отправь патриархат в ад" и "Нет - сексу с нацистами". Парад прпошел от улицы Курфюрстендамм к Бранденбургским воротам. За порядком следили около 800 полицейских.

Christopher Street Day - ежегодные гей-парады в Германии и Швейцарии, проводящиеся в честь празднования успехов, достигнутых ЛГБТ-движением и против дискриминации ЛГБТ.

"Страна" писала про восемь итогов о том, каким был ЛГБТ-парад в Киев.

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