В интернете объявили сбор средств для 25-летней Натальи Михайлюк из города Заставна, что в Черновицкой области, которую убили в Берлине 25 июля. Объявление о сборе средств разместил на Facebook клуб "Школа рабочих собак", в котором состояла молодая женщина.

Михайлюк поехала на заработки в Берлин, чтобы обеспечить своих родителей и маленькую дочь Настю. В столице Германии она снимала квартиру. Там 25 июля было найдено ее тело с множественными ножевыми ранениями. Как выяснилось, заробитчанку убил владелец квартиры. 44-летнего гражданина ФРГ уже взяли под арест.

Убитая Наталья Михайлюк. Фото: Facebook/ WDSdogs

Юридические вопросы о перевозке тела погибшей на родину уже решены. Однако на похороны не хватает средств. Поэтому друзья Михайлюк по кинологическому клубу объявили сбор средств.

Скриншот: Facebook/ WDSdogs

"Доставка тела состоится позже. Дату, время и место прощания сообщим позже. Будем благодарны всем неравнодушным за финансовую помощь, поскольку семье Натальи она сейчас очень необходима! Не будем равнодушными, люди", - говорится в записи на Facebook.

Как сообщала "Страна", 24 июля в Чехии автобус с украинскими заробитчанами попал в страшное ДТП на переезде. В аварии погибла женщина.

Мы также рассказывали, что в Польше заробитчанка из Украины прямо на предприятии переработки овощей и фруктов родила девочку, после чего попыталась ее убить.