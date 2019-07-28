В Харькове облили краской памятный знак, установленный в честь Украинской повстанческой армии (УПА). Это произошло утром в воскресенье, 28 июля, сообщает пресс-служба Нацполиции в Харькове.



Информацию о том, что случилось в Молодежном парке сотрудники полиции получили в 8:22, на место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают личности вандалов и их местонахождение. По делу открыто уголовное производство по ч.1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пяти лет ограничения свободы.

За 4 дня до этого тот же памятник уже обливали красной краской.

Подобные проявления сопротивление декоммунизации и украинизации не редкость для Харькова. Мэр Харькова Геннадий Кернес недавно заявил, что памятник советскому маршалу Жукову в Харькове вернули на место.

Кроме того, страна писала, что вандалы повредили памятник основателям Киева.