"Трусливые психи". Трамп предложил приравнять антифашистов к террористам
Президент США Дональд Трамп предлагает признать леворадикальное движение Antifa террористическим в США. По мнению президента считает, это облегчит работу полиции.
Свою идею лидер США описал в Twitter.
“Рассматривается вариант объявления Antifa, трусливых психов с радикальными левыми взглядами, которые разгуливают и бьют слабых по головам бейсбольными битами, крупной террористической организацией (наряду с бандой MS-13 и другими)", - отметил Трамп.
Вероятно, такое предложение поступило из-за инцидента 30 июня в Портленде, когда антифа подрались с представителями ультраправого движения "Гордые парни". В драке пострадал журналист Энди Нго.
Движение антифа - борется с неонацизмом в разных странах мира. Однако, часто их действия незаконны.
Ранее "Страна" писала, что Волкер допустил возможность визита Трампа в Украину.
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