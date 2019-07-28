Президент США Дональд Трамп предлагает признать леворадикальное движение Antifa террористическим в США. По мнению президента считает, это облегчит работу полиции.

Свою идею лидер США описал в Twitter.

“Рассматривается вариант объявления Antifa, трусливых психов с радикальными левыми взглядами, которые разгуливают и бьют слабых по головам бейсбольными битами, крупной террористической организацией (наряду с бандой MS-13 и другими)", - отметил Трамп.

Вероятно, такое предложение поступило из-за инцидента 30 июня в Портленде, когда антифа подрались с представителями ультраправого движения "Гордые парни". В драке пострадал журналист Энди Нго.

Движение антифа - борется с неонацизмом в разных странах мира. Однако, часто их действия незаконны.

Ранее "Страна" писала, что Волкер допустил возможность визита Трампа в Украину.

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