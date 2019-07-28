Ветераны российской эстрады Алла Пугачева и Лайма Вайкуле в Юрмале обсудили свой совместный поход на дискотеку. "Девичий" разговор по душам снял и выложил в Instagram муж примадонны сцены Максим Галкин.

В начале ролика поп-звезды вспомнили, как хорошо натанцевались на юрмальской вечеринке. Затем Пугачева с иронией отметила, что подруги имели успех у молодежи, самому юному представителю которой было 55 лет.

Потом Алла Борисовна призналась Лайме, что слишком молодые партнеры ей поднадоели.

"У тебя все время перед глазами моя жизнь: молодой, молодой, молодой, молодой с юмором. Иногда хочется постарше", - "поплакалась приятельнице Пугачева.

В этот момент снимавший болтовню Галкин не выдержал и грозно прикрикнул: "Я вам дам постарше!"

Ранее "Страна" рассказывала, как Пугачева вместе с Галкиным и детьми подъехали в автомобиле прямо к вагону поезда на Рижском вокзале.

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