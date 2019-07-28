Пользовательница Facebook Лора Манек опубликовала на своей странице пост о том, что она возмущена состоянием пригородных электричек.

Девушку в комментариях поддержало много людей, народ возмущен тем, что перевозки неудобные и опасные с такими старыми составами. Некоторые предлагают увеличить стоимость проезда, но сделать его более комфортным и безопасным.

Фото: Facebook/ Лора Манек

"Ребята, ну это же реальная жесть! Ну КАК на вот ТАКОМ можно возить людей??? Не езжу на электричках уже много лет, но вчера мы решили попробовать. Больше пробовать не хочу! Направление Киев - Казатин. Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких "скотовозках" каждый день...", - написала девушка.

Реакция пользователей была однозначной: они поддержали негодование и поделились своими случаями.

Ранее "Страна" писала, что "Укрзализныця" хочет повысить штрафы за безбилетный проезд в электричках в 30 раз.

Также мы сообщали, что в Укрзализнице передумали покупать стаканы за две тысячи гривен и решили потратить деньги на жидкое мыло.