Глава Православной церкви Украины Епифаний Думенко назвал число участников крестного хода, который прошел сегодня в Киеве.

ПЦУ провела шествие в честь дня Крещения Руси 28 июля. Его онлайн-хронику провела "Страна".

"В целом, я так думаю, в нашем украинском крестном ходе должно принять участие приблизительно 20 тысяч человек. Мы искусственно людей не свозили, мы просто приглашали их на наш настоящий украинский ход", - заявил Епифаний, общаясь с прессой на Владимирской горке.

Видео этого общения опубликовало "Радио Свобода".

Названная Епифанием цифра - это в 15 раз меньше, чем участников крестного хода УПЦ 27 июля. На шествие канонической церкви пришло около трети миллиона человек, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

А в Киевском патриархате, отколовшемся от ПЦУ, вообще отказались от масштабного крестного хода, решив просто обойти вокруг Владимирского собора.