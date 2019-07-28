Глава Православной церкви Украины Епифаний Думенко назвал число участников крестного хода, который прошел сегодня в Киеве.

ПЦУ провела шествие в честь дня Крещения Руси 28 июля. Его онлайн-хронику провела "Страна"

"В целом, я так думаю, в нашем украинском крестном ходе должно принять участие приблизительно 20 тысяч человек. Мы искусственно людей не свозили, мы просто приглашали их на наш настоящий украинский ход", - заявил Епифаний, общаясь с прессой на Владимирской горке. 

Видео этого общения опубликовало "Радио Свобода". 

Названная Епифанием цифра - это в 15 раз меньше, чем участников крестного хода УПЦ 27 июля. На шествие канонической церкви пришло около трети миллиона человек, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний. 

А в Киевском патриархате, отколовшемся от ПЦУ, вообще отказались от масштабного крестного хода, решив просто обойти вокруг Владимирского собора

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