В Боснии суд постановил взять под стражу сроком на месяц индийского промышленника и младшего брата владельца "ArcelorMittal" Прамода Миттала. Об этом сообщает издание "The Jakarta Post".

Родственника сталелитейного магната подозревают в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Сообщается, что с банковского счета компании GIKIL, которой владел арестованный, с 2006 по 2015 годы были отправлены подозрительные переводы на сумму около 21 миллиона боснийских марок (почти 11 миллионов евро). В результате предприятие в боснийском городе Лукаваце понесло финансовые потери.

По утверждению суда, миллионные переводы шли на уплату необоснованно завышенных вознаграждений для иностранных, преимущественно индийских, директоров и экспертов, а также для членов их семей.

Прамод Миттал (слева). Фото: thejakartapost.com

Кроме 62-летнего Миттала, суд арестовал по этому же делу члена правления компании GIKIL Раджиба Даша и генерального директора Парамеша Батачария. Под подозрением в совершении преступления находятся и другие руководители GIKIL.

GIKIL - это совместное предприятие государственного коксохимического комбината в Лукаваце и компании Global Steel Holdings Ltd (GSHL), мажоритарным владельцем которой был Прамод Миттал. В прошлом году GSHL разорилась. Хотя была начата ликвидация компании, ее начальство продолжало руководить GIKIL.

Напомним, недавно СБУ провела обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

"Страна" сообщала, что в Службе безопасности также обвинили руководство "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций.