В субботу, 27 июля, в Москве прошла несакционированная акция за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. На митинг жестко отреагировали силовики. Было задержано, по разным данным, от 1074 до 1373 человек.

Разгон протестующих сопровождался применением силы со стороны полиции.

"Страна" рассказывает о сути конфликта, как ситуацию оценивают россияне и готовы ли они организовывать свой майдан.

Суть протеста и жесткие задержания

8 сентября в российской столице должны пройти выборы в Мосгордуму (аналог Киеврады). Для того, чтобы принять участие, потенциальный кандидат должен, среди прочего, собрать подписи 3% местных жителей. Абсолютное число, в зависимости от района, разное - в среднем это 5 тысяч подписей.

Кандидаты от либеральной оппозиции выполнили данное требование закона, однако их не зарегистрировали. Аргументация - часть подписей признаны недействительными. Причины называются разные.

В заполняемом бланке есть такие графы. ФИО москвича, его адрес по прописке, серия и номер паспорта, дата и подпись. В одних случаях ЦИК зафиксировала неверное количество цифр в паспортных данных: не 10, а 9 или 11. В других - дату записал не горожанин собственноручно, а представитель независимого кандидата.

С целью отстоять право участвовать в выборах оппозиционер Алексей Навальный призвал москвичей выходить на митинг. Сам он посетить акцию не смог - за этот призыв он был задержан за три дня до протеста во время пробежки возле своего дома, и субботу провел в изоляторе.

Официально МВД сообщило о 3,5 участниках митинга 27 июля, но визуально их было больше. Главный слоган протеста - "Допускай!".

Митинг 27 июля. Фото: Новая газета

Пострадавшие на митинге. Фото: Новая газета

Бытует мнение, что ядро сторонников Навального - это школьники старших классов. Но это передергивание. Сторонники оппозиционера - действительно не "бабушки Юлии Тимошенко", но и не совсем дети. В основном это молодежь - студенты и молодые специалисты. Они выходят на акции не за деньги, а по убеждениям.

В субботу их задерживали жестко. Валили на асфальт, избивали дубинками.

В России, в отличие от Украины, действует не уведомительный характер согласования уличных акций, а разрешительный. То есть власти должны одобрить заявку на проведение митинга и только в таком случае он считается санкционированным.

И если люди выходят на несанкционированную акцию, они отдают себе отчет в том, что могут быть задержаны или оштрафованы на приличную сумму - около 8 тысяч в переводе на гривны (что кстати многих действительно отпугивает от участия в протестах).

Следующая акция назначена на будущую субботу, 3 августа. Будет ли она более масштабной и приведет ли к "русскому Майдану"?

Чтобы ответить на этот вопрос поясним, насколько велики в Москве и в России вообще протестные настроения.

Страх перед "третьим майданом"

У украинской и российской оппозиции есть ключевое отличие - наличие и отсутствие главного тезиса.

Во время событий 2013-2014 годов в Украине он был сформулирован - за подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, за "европейский выбор", против "таежного союза" и против "бандитской власти Януковича". Нынешняя оппозиция в лице Бойко-Медведчука также предлагает курс, отличный от власти - прямые переговоры с "ЛДНР" и Россией ради мира на Донбассе, прекращение украинизации, нейтральный статус государства.

В России же предложения-требования оппозиции размыты, в чем того же Алексея Навального часто упрекают. Он делает упор на борьбе с коррупцией. Но среди населения, которое убеждено, что "все политики воруют и все они одним миром мазаны", такая позиция доверия не вызывает.

Кроме того, нужно учитывать, что нынешние протесты привязаны к выборам в Мосгордуму. То есть чисто к столичной повестке.

Либеральная оппозиция собиралась идти на выборы в Москве примерно с теми же тезисами: не позволим разворовывать бюджетные деньги, будет контролировать траты.

Но у значительной части москвичей эти инициативы не находят большого отклика, и вот почему.

Официально в 2019 году в Москве живет 12,5 миллионов человек. При этом бюджет российской столицы кратен бюджету всей Украины.

Москву иногда называют витриной России и отчасти это так. Город развивается, много зарабатывает и много тратит.

Несколько примеров.

За прошлый год в Москве было открыто 17 новых станций метро, тогда как в Киеве - ноль со времен майдана. Средняя зарплата учителей в российской столице в 2018 году достигла 105 тысяч рублей (42 тысяч гривен). Это приличные деньги даже по московским меркам, не говоря уже о российских регионах (средняя зарплата в РФ составляет около 47 тысяч рублей - 19 тысяч гривен).

Грубо говоря, денег из бюджета Москвы хватает на все: чтобы поддерживать город на уровне, платить хорошие зарплаты и чтобы воровать. Впрочем, последнее москвичей интересуют в меньшей степени - как раз потому, что они не живут в бедности. Оппозиция же недостаточно четко формулирует, каким образом жизнь людей на не разворованные деньги можно улучшить еще больше.

Это что касается Москвы.

Что касается России, то в обществе, судя по опросам, также растут протестные настроения. Но имеют они совершенно другую природу, чем в столице. Темы свободных выборов и даже коррупции там на втором плане. А на первом - социально-экономические вопросы: повышение пенсионного возраста, скромный прирост зарплат. Правительство Медведева проводит жесткую политику в отношении социальных расходов, при том, что грандиозные деньги тратятся на некие "национальные проекты", эффект от которых далеко не всегда для людей очевиден.

Поэтому смысл протестов в Москве многим за пределами МКАД не очень понятен и сочувствия, как правило, не вызывает.

Но основным фактором, который до сих пор маргинализировал любую протестную волну в России является страх перед Майданом и его последствиями. В этом плане, то, что после Майдана происходит с Украиной является главным аргументом властей РФ, который на многих действует. Даже те россияне, которые выступают резко против Путина, не хотели бы для своей страны такой участи.

Также в ходу теория, которая напоминает украинский тезис о том, что "третьего Майдана страна не переживет". В России речь идет о том, что две революции за последние 100 лет (в 1917 году и 1991-м) каждый раз разрушали государство и третья революция может уничтожить Россию окончательно.

К этому также добавляется изображение властями либеральной оппозиции (сторонников Навального) как "предателей Родины", которые "не против Путина воюют, а против России".

При этом многие российские либералы по ряду ключевых позиций действительно расходится с мнением большинства россиян (отношение к 9 мая, к событиям в Украине и в Грузии, к Западу, оценка периода правления Ельцина и так далее). Что облегчает Кремлю задачу представлять либеральную оппозицию как "национал-предателей" и "носителей вируса Майдана".

Очень показательно эти тезисы изложил известный российский публицист национал-патриотической направленности Дмитрий Ольшанский на своей странице в ФБ.

"Политический принцип, который нужен мне, чтобы отличить критиков власти, которых можно поддерживать, которым можно сочувствовать, за которых можно голосовать, и уж тем более за которых есть смысл выходить на улицу, - от критиков власти, которых следует поместить обратно в пломбированный вагон и отправить куда подальше (имеется в виду история с пломбированным вагоном в котором Ленин, по пути на родину, в 1917 году проехал через Германию, которая тогда воевала с Россией - Прим.Ред.), очень прост:

Если война, то ты за кого?

Если внешний мир против нас, то ты за кого?

Это самые главные вопросы.

От человека, который в час икс поддержит или уже поддерживал неприятеля России, нельзя выслушивать даже самую точную, самую болезненную критику воровства, кумовства, распила миллиарда на тротуарной плитке, жульничества на выборах etc.

Перед его носом нужно захлопнуть дверь, а любые проблемы обсуждать только с теми, кому неприятно начальство, но не сама родина.

Потому что физически-то он человек, а политически - вирус, который намерен вас убить.

В двадцатом веке нас убили два раза, и оба раза поводы были самые наболевшие.

От головной боли, однако, каждый раз применялась гильотина.

Никогда больше.

Наше счастье, однако, состоит в том, что если у Ленина и его коллег, а потом и Ельцина и его коллег имелись не только сатанинские амбиции и ледяное равнодушие к родине, но и способность хоть отчасти сойти за своих для миллионов наивных людей, успешно продать им самоубийство России, - нынешние пломбированные этого лишены.

Они кричат в соцсетях, бегают наперегонки с полицией, изображают то голодовку, то репрессии, - но волшебного ключика, позволяющего начать великое разрушение в третий и последний раз, у них нету, и наша страна - бедная, недовольная, постоянно страдающая от поборов и хамства властей, - им не верит", - написал Ольшанский.

Таким образом, в России сейчас есть два не связанных друг с другом пласта протестных настроений.

Во-первых, это протест либерально-ориентированного молодого поколения россиян (преимущественно Москва, а также, в меньшей степени, другие крупные города), которым просто стилистически чужда нынешняя власть и которые выступают за"европеизацию" (в политическом смысле) России. И этот протест будет продолжаться с определенными всплесками и затуханиями. Тем более, что избиения и массовые задержания только лишь подбрасывают дров в костер.

Во-вторых, это недовольство населения социально-экономической ситуацией. Которое, однако, еще не выливается в акции протеста и в какую-либо политическую борьбу.

Пока эти два пласта друг с другом не совпадают, бунт московских либералов (которые даже в столице не пользуются поддержкой большинства населения) для Кремля угрозы не несет. В 2011-2012 годах в Москве были куда более масштабные акции протеста (Болотная площадь), но постепенно они сошли на нет в течение года.

Реальная угроза для российской власти - это появление лидеров не прозападной ориентации, способных организовать и возглавить социальный протест. И хотя до сих пор Кремль всегда предотвращал эту угрозу на ранней стадии, нельзя исключать, что в условиях неопределенности с наследником Путина и предстоящих выборов в Госдуму в 2021 году и президента в 2024-м, система даст сбой.

Но в любом случае стабильность в России будет зависеть от того, сможет ли Кремль ответить на протестные настроения в обществе через увеличение уровня жизни людей и создания более открытой политической системы, которая включит в себя и амбициозную молодежь, уведя ее, тем самым, с пути Майдана.