В Киеве прошел крестный ход Киевского патриархата под руководством Филарета. Марш верующих был приурочен ко дню Крещению Руси.

Празднование открылось ранней литургией во Владимирском соборе, в 7:00. В 10:00 Филарет совершил позднюю литургию. Далее верующие, которых оказалось около 300-400 человек, пошли на крестный ход вокруг Владимирского собора.

Фото: Крестный ход Киевского патриархата

Напомним, что сегодня в 10 часов утра в Киеве начался крестный ход Православной церкви Украины. Она входит в Константинополький патриархат, находящийся в Турции. Впервые верующие не идут вместе вследствие раскола церкви.

Вчера "Страна" сообщала, что на крестный ход УПЦ в Киеве вышли 300 000 верующих.

Сегодня мы писали, что Порошенко с опозданием на два часа приехал на молебен ПЦУ перед крестным ходом.