28 июля скончался известный телеведущий, стоявший у истоков канала НТВ журналист и обладатель премии "Золотое перо России" Владимир Кара-Мурза-старший умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщил в Twitter сын журналиста Владимир Кара-Мурза.

Кара-Мурза-младший отметил, что его отец ушел в день своих именин.

"Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза. Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин", - написал сын умершего журналиста.

Коллеги, друзья и знакомые Кара-Мурзы-старшего комментируют печальную новость в интернете. Так, политический деятель РФ Борис Якеменко в своем Telegram оценил Кара-Мурзу как настоящего профессионала.

"Жаль. Я много раз был у него на передачах - он был всегда очень отстранён от участников программы, направлял дискуссию, но не лез в неё, всегда давал высказаться и не заслонял собою собеседников... Когда я был у него последний раз (а это было давно), я заметил, что он плохо себя чувствует, но не думал, что все кончится так быстро. Жаль. Он был настоящий профессионал", - написал Якеменко у себя в telegram.

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