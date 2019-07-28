Подозрения судьям киевского Окружного админсуда Киева должно подписать руководство Генеральной прокуратуры, однако до сих пор непонятно, каким будет решение. Об этом Deutsche Welle рассказал руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Подозрения в отношении судей должны быть подписаны генеральным прокурором или его заместителем.

"Сейчас подозрения направлены на подпись новому заместителю генерального прокурора Сергею Кизю. Такой у нас регламент. Мы этому человеку впервые направляем документы, поэтому пока не знаем, насколько быстрым будет разбирательство и его результат", - объяснил Горбатюк.

Кроме того, руководитель управления спецрасследований сказал, что предыдущие замы генпрокурора, которые работали с управлением спецрасследований ГПУ в прошлом году, подозрения на судей не подписали, хотя их подготовили больше десяти, в частности о майдановских делах.

Горбатюк также рассказал о намерениях провести обыски не только в помещении Окружного админсуда Киева, но и в кабинетах судей. Но часть этих обысков не согласовало руководство ГПУ.

Напомним, что в последнее время в Окружном админсуде проводят обыски. Следственные действия инициированы в рамках уголовного производства по факту возможного вынесения неправосудных решений (ст. 375 УК Украины) и незаконного воспрепятствования собраниям активистов Евромайдана (ст.340 УК Украины).

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