В воскресенье, 28 июля, в Одессе старт нового футбольного сезона чемпионата Украины. Игроки Шахтера под руководством нового главного тренера Луиша Каштру играют с динамовцами Александра Хацкевича.

Начало игры в 21:00. место - стадион "Черноморец". Главный судья - Виталий Романов (Днепропетровск), которому впервые в Украине поможет система VAR. Прямая телетрансляция игры доступна на телеканале Футбол 1, а также на ТРК Украина.

"Страна" ведет текстовый репортаж:

21 Дальняя передача с правого фланга почти через всё поле на Вербича в штрафную "горняков". Он остановил мяч почти на углу вратарской, но решил не пробивать и навесил "обратно" на правый фланг. Но этот навес никто не откликнулся.

20 Марлос нарушил правила подножкой на Вербиче и упал на газон. Помощь врачей не потребовалась.

19 Дальний удар Тараса Степаненко по воротам Динамо. Мяч улетел мимо.

16 Динамовцы тут же создали угрозу у ворот Пятова. Очередной прострел с левого фланга атаки в штрафную "горняков" и Вербич упал в борьбе с Болбатом. Но судья даже повтор VAR запрашивать не стал. Играем дальше. Борьба.

15 Жуниор Мораес добежал до мяча почти у флажка на левом фланге. Отдал пас в центр и в итоге Алан Патрик мощно пробил почти что с линии штрафной. Выше!

14 Опасную передачу Вербича в штрафную Шахтера вовремя, в подкате перехватил Исмаили. И тут же начал контратаку своей команды.

14 Динамовцы переходят в атаку

11 Вербич потерял мяч на половине поля Шахтёра, Болбат круглого перехватил, но был остановлен с нарушением. А судья после этого решил заменить мяч. Видимо, круглый не сильно накачен.

9 "Горняки" завладели инициативой. Одна за одной атаки на ворота Дениса Бойко. Атакующая схема 4-1-4-1 пока позволяет подопечным Луиша Каштру доминировать на поле. С другой стороны, при потере мяча вынуждены нарушать правила оранжево-чёрные.

6 В свою очередь побежали в атаку "горняки" и Марлос с подступов к штрафной Динамо обводящим ударом в правую от Бойко "девятку" проверил вратаря Динамо. Страж ворот в прыжке дотянулся и перевёл удар на угловой. Опасно!

5 В ответной атаке динамовцы заработали штрафной недалеко от штрафного квадрата Шахтёра, но решили быстро разыграть мяч. Опасности это не принесло.

4 Исмаили традиционно забежал почти до углового флажка на своём левом фланге и отдал низом в районе полукруга перед штрафной Динамо на Марлоса. Ударить ему вовремя помешали динамовские защитники.

3 "горняки" с мячом в центре поля. Фирменный короткий пас вместе с Паулу Фонсекой не ушёл.

21:09 (1) С Богом! Поехали! Игра началась! Динамовцы разыграли с центра поля

21:06 Мгновения до старта

21:04 Гимн Украины теперь звучит:

Видео: youtube.com/XL Live

21:00 Виталий Миколенко признан лучшим молодым игроком минувшего сезона! Андрей Пятов - лучшим вратарём. Анатолий Абдулла - лучший арбитр.

А Виктор Цыганков получил награду, как лучший футболист сезона! Жуниор Мораес получил приз, как лучший забивала в Украине 2018. А лучшим тренером признан Паулу Фонсека!

20:58 Команды выходят на поле! В подтрибунном помещении игроки обеих команд пожали друг другу руки, некоторые дружески обнялись.

20:51 "В жизни одна вещь важна - счастливым быть", - зажигательно поёт сейчас на поле "Черноморца" исполнительница в рыжем прикиде.

20:54

Фото: twitter.com/ASazhko

20:50 На поле вынесли гигантский флаг Украины. По обеим сторонам - полотнища, символизирующие футболки "Динамо" и "Шахтёра".

20:46 Команды уже завершили предматчевую разминку. Скоро всё начнётся! До стартового свистка - менее 15 минут.

20:38 Тамаш Кадар: "Очень нравился Мораес в "Динамо". Сейчас не люблю его, потому что он в "Шахтере". Сердцу не прикажешь.

20:34 Менее получаса до!

20:27

Фото: instagram.com/vadim_palienko/

Фото: instagram.com/_mashapekach_/

Фото: instagram.com/piskovtsovandrei

20:21 Стал известен и стартовый состав Динамо:

Динамо Киев (4-1-4-1): Бойко - защитники Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера - полузащитники Шепелев, Буяльский, Гармаш, Караваев, Вербич - нападающий Беседин.

В резерве Александра Хацкевича: Бущан, Попов, Сидорчук, Кадири, Цитаишвили, Де Пена, Пиварич

Фото: twitter.com/DynamoKyiv

20:18 В управлении полиции Одесской области готовятся к возможным стычкам и провокациям на стадионе. По данным полиции, хулиганами готовятся акции неповиновения правоохранителям и нарушение работы общественного транспорта в городе.

20:14 На стадион "Черноморец" подопечные Александра Хацкевичу прибыли за полтора часа до начала матча. Динамовцы выйдут все в белом, за исключением вратаря Дениса Бойко. Он будет в желтом.

У отеля перед выездом на стадион динамовцев ждали очень много болельщиков. Игроки не отказывали в автографах и фото.

20:12 Динамовцы пока секретничают. Их стартовый состав появится немногим позже.

20:09 Появился стартовый состав "горняков":

Шахтер (4-1-4-1): Пятов - защитники Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – полузащитники Степаненко – Соломон, Марлос, Алан Патрик, Тайсон - нападающий - Мораес.

В резерве Луиша Каштру: Шевченко, Матвиенко, Маркос, Дентиньо, Тете, Пихаленок, Сикан.

Фото: shakhtar.com

20:06 В Польше в прямом телеэфире сегодняшнюю встречу покажет TVP Sport. В составе команд только один поляк - Томаш Кенздора, выступающий в составе Динамо.

20:00 В Украине официально начался новый футбольный сезон. В первой игре чемпионата полтавская "Ворскла" дома минимально уступила "Заре".

19:50 "Горняки" по традиции прогулялись по городу перед футбольным поединком и сфотографировались с болельщиками.

Новое начало

В новом сезоне мы точно увидим новый Шахтер. Новый наставник "горняков" наигрывает иную нежели Паулу Фонсека тактическую схему 4-1-4-1. Подопечные Луиша Каштру наигрывали ее на сборах весьма результативно, явно нацеливаясь на усиление атаки. Также в игре за Суперкубок легендарный капитан Шахтера Дарио Срна, вернувшийся из Италии, дебютирует в роли помощника главного тренера клуба.

О нововведениях Динамо Александра Хацкевича пока известно существенно меньше. Одно можно сказать точно - главдинамовец в новом сезоне нацелен вернуть золото футбола в Киев и сделать "Динамо" великим снова. Однако, стартовые условия у него труднее чем у Каштру. Ведь Хацкевичу нужно думать о предстоящем старте в Лиге Чемпионов 6 августа против Брюгге, тогда как "горняки" получили право чемпиона - входить в сезон постепенно.

Перед встречей наставник "оранжево-черных" Луиш Каштру сказал, что знает все о Динамо и что это клуб, который привык играть с высоким давлением на соперника. А также, что подопечные Хацкевича сильны в тактических схемах, индивидуальны в динамике и любят делать длинные передачи за спину защитникам противника. Португалец добавил, что ,несмотря на эти знания, на поле может произойти многое, поэтому его команда готовится и к вещам, которые маловероятны, но овсе же могут произойти.

Главный тренер Динам Александр Хацкевич перед игрой за Суперкубок назвал слабые места команды, среди которых - необходимость усиления атаки. Что касается нового контракта, который был подписан с ним, то Хацкевич рассказал, что достижение конкретных задач, там не прописано. Но "бело-синие" нацелены в новом сезоне на выход в группу Лиги чемпионов.

Проблемы

Увы, но в предстоящем поединке болельщики Динамо с вероятностью 99% не увидят Виктора Цыганкова и Франа Соля. У обоих - небольшие, но обидные повреждения. К еврокубковым играм с "Брюгге" они, вероятно, оправятся от травм. Также присоединиться к матчу не смогут хавбеки Александр Андриевский, Миккель Дуэлунд и Карлос Самбрано.

У "горняков" под вопросом участие в Суперкубке Виктора Коваленко. Его роль в игре решит тренер. Все остальные в составе.

Как было раньше

"Горняки" выигрывали Суперкубок в 5 из 11 встречах с "Динамо". При этом "Шахтёр" брал трофей пока 8 раз, а "Динамо" - 7.

Нередки в их встречах и 11-метровые. Послематчевые пенальти командам приходилось исполнять в 5 очных суперкубках, но лишь раз за последние 5 лет.

Наш футбольный эксперт из Польши предполагает, что основное время Суперкубка завершится со счётом 2:2. Исход же серии пенальти он предугадывать отказывается.

Обе команды горят желанием начать новый сезон с победы и обе - провели хорошую предсезонную подготовку. Все билеты проданы! Пусть всё решит игра!

Фото: shakhtar.com

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Видео: youtube.com/Jamil Haciyev