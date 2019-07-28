Сегодня, 28 июля, в Киеве начался крестный ход Православной церкви Украины (ПЦУ).

Он стартовал из Софийского собора и окончится молебном на Владимирской горке.

"Страна" ведет онлайн-хронику этого события.

Во главе шествия идут глава ПЦУ Епифаний Думенко и экс-президент Украины Петр Порошенко, который прибыл в Софию, опоздав на праздничную литургию.

Прямую трансляцию крестного хода ведет "5 канал".

Напомним, что вчерашний крестный ход УПЦ МП собрал 300 тысяч верующих. Это показало, что создание ПЦУ в декабре 2018 года не повлияло на поддержку канонической церкви в Украине.

Основные выводы по вчерашнему крестному ходу "Страна" публиковала в материале Первый после Томоса. Что показал Крестный ход УПЦ.