В Киеве начался крестный ход ПЦУ. Его возглавили Порошенко и Епифаний
Сегодня, 28 июля, в Киеве начался крестный ход Православной церкви Украины (ПЦУ).
Он стартовал из Софийского собора и окончится молебном на Владимирской горке.
"Страна" ведет онлайн-хронику этого события.
Во главе шествия идут глава ПЦУ Епифаний Думенко и экс-президент Украины Петр Порошенко, который прибыл в Софию, опоздав на праздничную литургию.
Прямую трансляцию крестного хода ведет "5 канал".
Напомним, что вчерашний крестный ход УПЦ МП собрал 300 тысяч верующих. Это показало, что создание ПЦУ в декабре 2018 года не повлияло на поддержку канонической церкви в Украине.
Основные выводы по вчерашнему крестному ходу "Страна" публиковала в материале Первый после Томоса. Что показал Крестный ход УПЦ.
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