Украинская певица и бывший нардеп-радикал Злата Огневич, на которую в начале марта напал неизвестный, доказала, что атака не была пиаром, как допускали некоторые. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Через четыре месяца после мартовского нападения преследователь приехал к звезде на тренировку и ждал, когда она освободится. Огневич заметила его, испугалась и вызвала полицию.

Она разместила в соцсети фото неизвестного, сидящего в машине, и видео, на котором полицейские общаются с ним.

Также Огневич попросила совета у подписчиков.

"Очень хочу, чтобы закон смог меня защитить от этого неадеквата. Ну, а пока имеем что имеем... Ваши варианты защиты?" - написала артистка.

Преследователь Огневич. Скриншот и фото: Instagram/ zlata.ognevich

Фолловеры Огневич удивились тому, что после предыдущего инцидента преследователь еще не сидит. Некоторые посоветовали певице носить с собой газовый баллончик.

Ранее артистка уже сталкивалась с криминалом. "Страна" сообщала, что во время вручения престижной премии ее гримерку обворовали.

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