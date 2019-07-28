Компания Apple нанимает подрядчиков, чтобы те прослушивали разговоры пользователей, записанные через голосовой помощник Siri. Об этом сообщает издание The Guardian.

Информация о записи и прослушке всплыла благодаря бывшему сотруднику компании Apple. Тот рассказал журналистам издания, что фирмы-подрядчики американского гиганта невольно узнают приватную информацию владельцев смартфонов. Например, их диагнозы, подробности половой жизни и деловых сделок.

По словам источника, все записи разговоров с Siri сопровождаются данными о местонахождении пользователя и его контактной информацией.

The Guardian пишет, что записи прослушиваются якобы для улучшения работы сервиса. Для этого их оценивают по нескольким показателям: был ли вызов помощника случайным или намеренным, помог ли его ответ и так далее.

К слову, компания Apple никогда не упоминала, что записи разговоров с Siri обрабатывают люди. Сообщается, что компании-подрядчики анализируют лишь малую часть разговоров пользователей с Siri.

Ранее "Страна" писала о том, что в часах Apple Watch обнаружили шпионскую прослушку через приложение Walkie-talkie.

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