Журналист, бывший шеф-редактор Forbes-Украина и боец 95 бригады ВСУ Максим Кухар предложил подготовить войска для поддержки демократии в России. Об этом Кухар написал в своем Facebook после акций протеста в Москве.

По словам журналиста, Украина должна заявить, что ее вооруженные силы готовы поддержать "переходное Демократическое правительство народного доверия в РФ". По мнению Кухаря, такое правительство будет создано до проведения в России досрочных выборов всех органов власти и люстрации "прихвостней режима Путина".

Также представитель СМИ указал украинской армии, как действовать, если у соседей обострится ситуация.

"К границе надо срочно подтянуть несколько лучших бригад и начать их обучать законам РФ - чтобы они могли справиться с охраной общественного порядка в тех регионах, о которых попросит правительство народного доверия РФ. А парламент Украины уже сейчас должен собраться и дать разрешение Верховному Главнокомандующему на ввод войск в РФ для поддержки новой демократической власти", - написал Кухар.

Кухар также отметил, что для подавления "революции" в Москве нельзя допускать военные части из Крыма, Донбасса и Ростова. Украине-де надо быть готовой связать все эти силы боями, устроив наступательные операции.

Поводом к написанию поста журналиста стала несогласованная акция оппозиции в столице РФ в субботу, 27 июля.

"Страна" публиковала фото и видео с митинга протеста в Москве.