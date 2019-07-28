Экс-президент Петр Порошенко прибыл в Софийский собор под конец молебна в честь дня Крещения Украины.

Молебен ПЦУ, созданной при участии Порошенко в декабре 2018 года, начался еще в 8 часов утра. Но бывший президент появился на нем уже под конец.

На Facebook-страничке Порошенко проходит трансляция молебна с его участием.

Видимо, бывший президент планирует принять участие уже в крестном ходе.

"Страна" ведет онлайн-хронику крестных ходов ПЦУ и Киевского патриархата, которые проходят 28 июля.

Напомним, что днем ранее свой крестный ход провела каноническая УПЦ. Она собрала в Киеве примерно треть миллиона прихожан.

"Страна" вела репортаж с шествия УПЦ и сделала главные выводы из него.