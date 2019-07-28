В Ливии в результате удара сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, сбит самолет Ил-76. Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на заявление ПНС.

По данным авиационного ресурса avia.pro, в результате ракетного удара могли быть уничтожены два транспортных самолета Ил-76, и оба принадлежат Украине.

А в Telegram-канал "Галлифрейские технологии" сообщает, что украинские грузовые воздушные суда были зафрахтованы ОАЭ и перевозили в Ливию из Турции запрещенное оружие. Также в опубликованной на канале новости сказано, что командир одного экипажа погиб, а судьба остальных пилотов пока неизвестна.

Скриншот: Telegram/ Gallifreyan_technology

Мелитопольский портал "РИА Мелитополь" сообщает, что в Ливии погиб пилот - уроженец этого города.

По сведениям avia.pro, сбитые самолеты принадлежали авиакомпании Alfa Air. В то же время другие источники утверждают, что самолетами владеет киевская грузовая авиакомпания Europa Air. Именно с этим связывают появление 26 июля приказа Государственной авиационной службы Украины о приостановлении действие сертификата эксплуатанта этого перевозчика.

Официального подтверждения информации о сбитых самолетах и погибших летчиках нет.

Как ранее писала "Страна", 27 июля береговая охрана Ливии обнаружила в Средиземном море тела 62 мигрантов, утонувших во время попытки покинуть страну в лодках.