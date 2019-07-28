Киностудия "Союзмультфильм" опровергла информацию о том, что собирается выпускать версии классических мультфильмов о Чебурашке и крокодиле Гене, а также про попугая Кешу в формате 3D. Об этом со ссылкой на PR-директора студии Анна Усачева сообщают "Известия".

По словам Усачевой, объемные изображения любимых советских мульт-персонажей действительно созданы, но с маркетинговой целью.

Как пояснила PR-директор студии, "Союзмультфильм" сейчас активно развивает производство мультфильмов в 3D. Но объемные версии известных персонажей нужны для продвижения этого направления. А новых мультфильмов с их участием не планируется.

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